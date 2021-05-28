宏碁（2353）舉辦線上年度新品全球發表會，一口氣秀出約30款新品，以及令市場驚艷裸眼3D解決方案SpatialLabs，為了幫助開發者將想像力化為現實，宏碁將免費提供ConceptD SpatialLabs概念筆電給入選的計畫成員，這些開發者能在三個月內盡情使用。開發者計畫的入選者可以使用ConceptD SpatialLabs概念筆電，利用虛幻引擎進行創作，而作為交換，入選者需允許宏碁一年的展示許可；宏碁將紀錄入選者創作過程中的使用心得並進行訪談，作為產品開發等使用目的。

SpatialLabs的體驗是由眼部追蹤解決方案、立體3D顯示器以及即時渲染技術所組成。眼部追蹤解決方案包含設備頂部的立體視覺鏡頭，可追蹤使用者眼部與頭部的位置和動作。此外，將提供開發者計畫參與者的ConceptD SpatialLabs原型筆電，配備UHD 2D顯示器，透過光學貼合技術，在顯示器上層加裝液晶柱狀透視鏡，打造創新的顯示器機型，可用於瀏覽2D及3D內容。

彙集這些功能，圖像處理技術能夠讓使用者左右眼所見的影像疊合，創造出立體畫面浮現在螢幕前的全新3D體驗。即時渲染技術，讓使用者可利用SpatialLabs Experience Center包含的應用程式進行3D模型創作，隨時檢驗創作設計、增強設計工作流程、展示帶有互動的沉浸式設計，皆可以3D畫面呈現。

透過SpatialLabs，畫面內容可浮現在螢幕前，創作者無需配戴特殊眼鏡，就能即時以360度視角檢視創作作品。此外，宏碁亦針對所有對SpatialLabs創作有興趣的虛幻引擎（Unreal Engine）開發者，推出了開發者計劃，參與計畫的創作者將可取得ConceptD SpatialLabs原型筆電，完整體驗全套解決方案。

ConceptD SpatialLabs原型筆電主打開發者專用，預設顯示器為2D模式，能作為一般筆電使用；但只要使用SpatialLabs Experience Center中的應用程式，電腦就會自動啟用3D模式。

(時報資訊)