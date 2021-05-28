中華電(2412)宣布將於6月獨家開賣華碩(2357)Zenfone 8，祭出5G資費優惠專案，盼透過獨家販售，帶動更多的5G申辦率，另外，針對防疫，中華電也祭出線上申辦，消費者免出門就可以宅配到府並降低接觸。

中華電今(28)日宣布，華碩Zenfone 8將於6月1日於中華電全台服務據點及網路門市正式開賣，由中華電獨家銷售，搭配精采5G購機方案月繳1,399元(30個月租期)，行動VIP客戶享最高折5,000元，專案優惠價只要1990元即可入手5G旗艦新機，6月30日前申辦再享購物金最高1,500元。

中華電表示，申辦ZenFone 8搭配精采5G購機方案，亦可同享中華電5G客戶專屬的Hami Video 5G館，有VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、2021金唱片多視角、4K影視等精彩內容免費看的優惠。

另外，有鑑於防疫期間免出門，中華電提供網路門市申辦購機，手機免費宅配到府服務。

(時報資訊)