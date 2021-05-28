15萬劑AZ疫苗目前正進行配送相關作業，其中南投分配到1800劑疫苗，對此，國民黨立委許淑華表示，加上先前分配的4800劑，南投縣至今分配疫苗數僅6600劑，但南投除了第一線醫護需要施打外，還有老年人口等待疫苗問題，她希望指揮中心下一波疫苗分配可以提高南投縣的分配額。

許淑華昨（27日）在臉書發文表示，中央流行疫情指揮中心27日配送1800劑疫苗給南投縣，然加上先前分配的4800劑，目前縣內第一線醫護人員整體施打率僅能達到49%，不達半數，一方面讓人憂心醫護安全狀況，更凸顯現階段疫苗嚴重不足的問題。

除了第一線醫護人員無法獲得疫苗防護之外，許淑華指出，南投縣老年人口比例屬於全國前段班，使用長照機構或護理之家服務的長輩們不在少數，以衛生福利部南投醫院為例，雖院方的護理之家積極配合醫療降載等防疫措施，暫時將受長期照護的住民轉移至院外機構，但仍無法百分之百避免機構內染疫風險，尤其長者們屬於高風險群體，能夠獲取安全有效的疫苗才是上上策。

許淑華呼籲，疫情指揮中心於下一波疫苗配送時應提高南投縣分配額，保護縣內第一線醫療人員及高風險族群。有許多網友在其po文底下留言表示，「如何分配？根本就疫苗不足啊」，另有網友提到紓困問題，「委員好看新聞紓困4.0要開始，那在工地做臨時工，沒勞保，沒銀行帳戶怎麼申請怎麼領」。

(中時新聞網)