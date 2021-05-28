台灣本土疫情持續蔓延，根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計5528例本土，其中以新北市2610最多，台北市第二，有2137例本土。此外，新竹縣昨新增5例本土，讓地圖顯示燈號變色。目前台灣尚未出現本土個案的僅剩金門縣和澎湖縣。

根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計5528本土個案，其中新北市2610人最多，接著依序是台北市2137人、桃園市249人、彰化縣124人、基隆市96人、台中市71人、宜蘭縣61人、高雄市44人、屏東縣26人、台南市21人、新竹縣16人、南投14人、新竹市12人、花蓮縣12人、雲林縣10人、苗栗縣9人、台東縣7人、嘉義市5人、連江縣3人、嘉義縣1人。

台灣只剩下金門縣和澎湖縣還沒有出現本土確診案例，而新竹縣因為昨天新增了5例確診，導致警示燈號變深。

中央流行疫情指揮中心昨公布401例本土，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於4月26日至5月26日；分布在新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心昨也宣布新增266例校正回歸，個案為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

(中時新聞網)