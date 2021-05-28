台北市消防局驚傳有2名消防員感染新冠肺炎，經北市消防局證實，為第一大隊泉州分隊及第二大隊永吉分隊27日各有1名隊員確診，北市消防局日前對萬華區及防疫專責分隊417人做快篩，一度有6人呈陽性反應，經PCR檢測確認後未染疫，豈料，27日消防局卻接獲通知，另外2名消防員PCR檢測呈陽性，北市消防局說，消防員都有施打疫苗，且皆無症狀。

據了解，北市消防人員施打疫苗的比例已達7成，而萬華區及第一線的專責分隊因為高風險族群，皆已施打疫苗，北市消防局上周替萬華區及執行防疫專責分隊人員共417名做快篩，一度有6人快篩呈陽性，安排在防疫旅館，但PCR檢測是陰性，沒想到27日晚間卻接到衛生局通知，另外有2名消防隊員PCR為陽性確診，目前2人已送往隔離檢疫，成為首例消防隊員染疫。

北市消防局指出，泉州及永吉分隊2名同仁，經檢測PCR呈陽性，目前均無不適症狀，分隊駐地已完成清消，上周6名同仁快篩陽性後，已請環保局派員駐地清消，已被送往防疫旅館隔離。

北市衛生局表示，消防人員施打疫苗的比例很高，但不確定2名消防員是否有施打疫苗，詳細情形要再了解；北市消防局則指出，消防員都已施打過疫苗，至於為何再染疫，就不清楚，但2人都沒有任何症狀。

(中時 )