總統蔡英文26日在民進黨中常會視訊會議上，談疫苗採購與分配問題。（圖／民進黨提供）

總統蔡英文26日在民進黨中常會視訊會議上，談疫苗採購與分配問題。對此，媒體人陳揮文痛批，蔡此舉非常糟糕顯然是「黨政不分」，蔡已當總統5年多還犯這種錯不知她在想什麼，就像她在總統官邸喬民進黨不分區名單一樣，虧她還是法學博士，難怪台大新聞所前所長、媒體人彭文正一直質疑她的論文。

根據《中國時報》26日報導，蔡英文在民進黨視訊會議上表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ、美國的Moderna與德國的BNT，政府都積極的接洽採購，也順利的訂購到了英、美的這兩支疫苗；德國的BNT，政府與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，但因中國的介入，遲延到現在都無法簽約。蔡更強調，疫苗的購買都必須由中央來統籌，並配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

陳揮文27日則在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉痛批，蔡英文在民進黨中常會視訊會議上談疫苗，「非常的糟糕！」蔡也當總統5年多，「我也不知她在想什麼」，因為這個舉動顯然是黨政不分，蔡身為總統兼民進黨黨主席，當下以黨主席身份開視訊會議，怎麼能夠談疫苗？就像蔡之前怎麼會在總統官邸，喬民進黨不分區名單一樣，「妳當了5年多還這樣子，她還是法學博士，我都⋯⋯難怪彭文正一直質疑她的論文」。

陳揮文重申，蔡英文身為總統不該犯這種錯，這實在是「莫名其妙」，蔡在黨的機構就該談黨的事情，在政的機構就該談政的事情，說到這陳更忍不著大罵：「黨政到這地步，我覺得沒辦法了！」

(中時新聞網)