周四(27日)美股4大指數漲多跌少，台股今(28日)開盤以16690.04點開出，上漲88.43點，指數持續向上觸及16765.26點，漲逾150點，各類股全面走揚，台積電開盤上漲5元，以587元開出，聯電開盤52.1元，上漲1.5元，聯發科開盤950元，上漲15元，而面板、航運都走揚，載著疫苗的華航也開高，目前已上漲1.1元，漲幅逾6%。

美國上周初領失業救濟金人數降至40.6萬，優於市場預期，道瓊工業指數開高走高，終場上揚141.59點(0.41%)，以34464.64點作收，標普500指數收盤上漲4.89點(或0.12%)，收在4200.88點，僅以科技股為主的那斯達克指數終場小跌1.72點(或0.01%)，收在13736.28點，費城半導體指數收盤也上漲18.29點(或0.58%)，收在3159.27點。台積電ADR收盤跌0.20%，聯電ADR則上漲0.99%。

台股27日開低走低，盤中一度下跌逾200點，尾盤大單敲進台積電等權值個股，跌幅收斂，加權指數終場收在16601.61點，下跌42.08點，成交值5333億元，當沖比從逾半大幅降至43%附近，為近7個交易日最低，航運股仍是表現最好的族群，包括萬海、台驊投控、宅配通、華航、長榮航等天上飛的、海上走的以及路上跑的都亮燈漲停，統計三大法人外資及陸資賣超123.4億元，自營商賣超9.77億元，投信則是買超25.92億元，合計共賣超107.25億元。

(中時新聞網)