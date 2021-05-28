警界疫情不斷，繼台北市與新北市近來以有多位官警確診後，高雄市小港分局也有一位派出所員警經PCR檢測後呈現陽性確診，分局獲報，立刻啟動分流及異地辦公，並將於今天上午進行全派出所大消毒，同所20於位員警也將隔離並進行快篩。

警方目前為了追緝確診失聯者，連日不斷傳出染疫事件。現在一路延燒到南部，小港分局昨(27日)晚間接獲同仁檢測陽性報告後，立刻啟動分流機制，同時安排衛生局上午進行大消毒，並安排同仁進行快篩。高雄市警局表示，目前員警狀況將由中央流行疫情指揮中心說明。

新冠疫情持續蔓延，目前最嚴重的北市警方截至27日止，計有7名警職、2名工友共9人確診，其中文山一警分局就有6人，成為警方最嚴重的「災區」，文山一分局已進行多次消毒，實施人員分流，勤指中心和交通組則是全員隔離、在家辦公。

目前警方已要求各分局適時應變，安排異地辦公、環境大消毒，並讓同仁分梯進行快篩，後續將依衛生機關指示，嚴格執行分流及居家上班機制，確保勤務運作及維護員警安全。

(中時新聞網)