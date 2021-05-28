由於天氣炎熱、學生全面停課、遠距上班及企業訂單暢旺等因素，昨（27日）下午全國用電量達到3802.2萬瓩，不僅為5月用電量首次突破3800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄，且台電部分機組仍在歲修，近期供電仍然吃緊，今（28日）備轉容量為7.71%，續亮吃緊的黃燈。

以往用電高峰多集中在7、8月，但今年夏天提早報到，且疫情造成停課、遠距上班等因素，都推高全國用電量，台電統計，歷年最高用電量前10名，有5名就發生在今年5月，實屬罕見。

昨下午13時53分，全國用電量達到3802.2萬瓩，更是刷新歷史用電紀錄，尖峰時刻的備轉容量率則為6.64%。

今備轉容量7.71%，續亮吃緊黃燈，本周已連續出現5顆黃燈，台電預估今最高用電量將衝上3,800.0萬瓩，使用率92%。

台電表示，為確保今夏供電穩定，台電已排妥各發電機組進行大修或檢修工作，目前尚未歸隊的大型機組將加緊完工，預定6月起陸續返回供電行列，另也有民營電廠新機組加入商轉，挹注電力，同時也希望民眾節約能源。

目前尚未歸隊的大型機組包括協和4號機、興達2號機、大林6號機、大潭6號機等，另外，日前出現破管故障的中火6號機，完成檢修後將加入歲修行列，以應付夏季用電。

(中時新聞網)