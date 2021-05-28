優於預期的就業數據帶來提振，周四道瓊指數和標普500指數小漲作收。

針對之前美國總統拜登縮減後的1.7兆美元大基建方案，周四參議院共和黨人公布規模9280億美元的反提案。共和黨人再度拒絕拜登提高公司稅的想法，稱政府可以使用國會已經分配的資金或交通使用費（transportation user fee, TUF）支應基礎建設的費用。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）呼籲國會領導人擴大支出，她表示，經通膨調整後的支出已經停滯11年。

美國勞工部周四公布，上周（截至5月22日）初次請領失業給付人數降至40.6萬人，遠低於市場預期的42.5萬人，並創下疫情爆發以來的新低點。

美國商務部公布今年首季國內生產毛額（GDP）成長率為6.4%，與先前發布的初值一致。另一份報告指出美國企業的資本支出加速增長。

樂觀的經濟數據帶動美國公債殖利率上揚，削弱了科技股等高價成長股的吸引力，但為金融股和小型股等經濟復甦受惠股帶來提振。

周四收盤，道瓊工業平均指數上漲141.59點或0.41%，為34,464.64點。

標普500指數小漲0.12%，為4,200.88點。

那斯達克綜合指數微跌0.01%，為13,736.28點。

美國10年期指標公債殖利率一度站上1.625%高點。

美國即將迎來陣亡將士紀念日周末長假，市場交易相對淡靜。

標普500指數11大類股中，以工業股和金融股表現最佳，分別收漲1.36%和1.19%。

投資人看好經濟復甦前景，波音上漲3.9%。

投資人減持科技股，並轉向周期型股票，使大盤漲幅受抑。微軟、Alphabet和蘋果同步收黑。

Validus Risk Management北美資本市場部門主管Ali Jaffari表示，請領失業救濟金數據一直呈現下滑趨勢，本周數字創下疫情爆發以來的新低記錄。在疫苗接種計畫和解封措施帶動下，美國經濟持續增溫，預料就業和勞動參與率將在未來幾個月回升。

Federal Financial Network投資長Brad McMillan表示，我們看到聯準會表態將繼續提供支持，但現在我們開始有點不安，這顯然成為一個阻力。

大數據雲端軟體公司Snowflake上季虧損暴增，股價大跌4.2%。

輝達首季營收獲利均優於市場預期，但股價仍下跌1.3%。該公司首季營收較前一年同期大幅成長88%。

炒作風捲土重來，本周迷因股大幅走高，周四GameStop再漲4.8%，AMC娛樂再度飆升35%。

美國第二大汽車製造商福特持續大漲。獲加拿大皇家銀行（RBC）調升投資評級，周四福特股價勁揚7%。在發布宏大的電動車發展策略後，福特周三上漲8%。

(時報資訊)