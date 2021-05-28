就在巫師後衛韋斯布魯克被七六人球迷灑爆米花，老鷹後衛崔楊也遭尼克球迷吐口水後，種族歧視言行風波再次掀起熱議，沒想到就在塞爾提克籃球事務總裁安吉強調從未在波士頓聽過類似不當舉止，就被塞爾提克後衛史馬特直接打臉，「是的，我聽到過！」

這次風波主因在於塞爾提克與籃網G3即將來到波士頓進行，籃網後衛厄文提前放話，希望接下來能夠更關注純粹籃球，不要摻雜種族歧視等因素，安吉馬上跳出來澄清，「我在波士頓待了26年，我從未從球員或任何人口中聽過這種事。」

安吉甚至強調，「我以前就跟厄文聊過，也聽過他說類似的事。」問題是2019年就曾爆發考辛斯遭塞爾提克球迷用種族歧視言論謾罵爭議，就連史馬特也在去年發文表示，自己曾在波士頓遭遇過種族歧視對待，就算他是塞爾提克球員。

所以史馬特今天又被問過是否遭到塞爾提克球迷種族歧視對待，他回答，「是的，我聽到過一些東西。聽到那些讓我很難過，然後還以球員身分得到他們支持，這讓我有點難過，也有點噁心。」擺明就在公開打臉安吉說謊，完全不給自家總裁任何面子。

(中時 )