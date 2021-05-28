台北市萬華區是這波疫情的重災區，每天都有數10人確診，按中央的處理程序，一旦家庭成員有人確診，同住的家屬就會被匡列隔離，但萬華區一名許姓里長卻遭里民指控罔顧人命，當地一名里民擔心自己、哥哥與母親，被確診父親傳染，打電話向該里長求助時，卻被要求不要說出去，在家等候通知，可是等了多天卻苦無消息，直到母親與哥哥出現發燒、咳嗽症狀，才轉向友人求助，母子3人最後在議員許淑華的協助下，到醫院快篩是陽性，自己與哥哥被安置到飯店隔離，媽媽送醫治療病危，院方已發出病危通知。

一名M先生向「鏡週刊」投訴表示，他的友人父親上周確診進加護病房，友人擔心同住的媽媽、哥哥與自己染疫，就打電話向里長求助，里長告訴友人在家等候衛生局通知，但等了多日都沒消息，直到媽媽與哥哥出現染疫症狀，才打電話向他求助。

M先生氣憤的說，他的朋友打電話向里長求助時，里長只告訴他們不要出門，想到醫院做快篩，被勸待在家等衛生局通知，還要友人不要說出去讓鄰居知道，因為友人聽里長的話，結果連1922都沒打，以致延誤就醫時間。

M先生為友抱不平，在臉書指控友人所在地里長。（圖／翻攝自當地人臉書）

K先生接到友人的求助電話後，立即聯絡議員許淑華，許淑華經與衛生局秘書確認，才知沒收到通報，於是趕緊安排友人一家作篩檢，結果3人都是陽性，後來友人與哥哥被安排到飯店隔離，母親因為病情嚴重，被送到醫院治療，但院方日前已發出病危通知。

(中時新聞網)