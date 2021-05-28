隨著台灣疫情升溫，宅經濟、遠端商機需求暴增，電信業也扮演重要角色，亞太電(3682)表示，根據內部統計，今年5月中疫情升溫，整體用戶網路用量大幅成長3成，每日14點例行疫情記者會後的網路流量，更是較以往增加近6成，有鑑於需求升溫，亞太電也針對短期祭出流量方案優惠，滿足市場短期需求。

亞太電表示，自去年疫情爆發，改變消費者生活型態，今年5月中疫情升溫，全台民眾上網需求大幅增加，帶動宅經濟和線上購物商機。據亞太電內部數據統計，整體用戶網路用量大幅成長3成，每日14點例行疫情記者會後的網路流量，更是較以往增加近6成。

亞太電表示，民眾為減少實體接觸，消費行為也轉為線上，數位門市5月申辦量較4月成長4成，用戶申辦門號透過超商購卡及取貨佔整體申辦量比例更是攀升至7成；加上居家上班和遠距教學防疫政策推動，亞太電信串流影音平台業務也大幅成長，Gt TV今年上半年用戶數成長4成，其中兒童類影片又以《i-Fun動漫台》與《NICK Jr》頻道最受歡迎，5月中觀影流量攀升至最高峰，較以往增加4成。

全台升級三級警戒，本週政府宣布全台各級學校延長停課至6月14日，居家上班和遠距教學人數倍增，催生宅經濟業務成長，亞太電Gt TV因應全台停課政策，獨家推出防疫專案，祭出豪華雙館(電視館+隨選館)首月0元月租，次月只要111元，享有超過150台多元影音直播頻道的優惠方案，此外，數位門市同步祭出業界唯一免綁約月租238元4G不限速上網吃到飽方案外，同時提供中度上網使用者月租98元及148元兩種選擇，滿足短期停課遠距教學需求。

另外，亞太電 數位門市領先業界，跨界攜手萊爾富、全家便利商店，提供用戶24小時不打烊，10分鐘快速驗證、購卡及開通的便利服務外，且為業界唯一提供不綁約的資費方案，在疫情停課期間，滿足家長與學生短期上網需求。

(時報資訊)