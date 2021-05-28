「台灣綜藝祖師爺」倪敏然16年前驟逝，留下遺孀李麗華和兒子倪嘉昇、女兒倪汀諾，另有與前妻凌菲所生的大兒子倪嘉亨，倪嘉亨2009年結婚，今(28日)週刊報導，倪嘉昇長大後從商也已有家室，跟太太攜手打拚事業，成績不錯，談到早逝的父親，倪嘉昇坦言當年自己年紀小，第一反應就是錯愕，他回憶倪敏然過世前曾來美國找他，認真希望他別跟爸爸走一樣的路，因知道當藝人苦，堅持要倪嘉昇從商。

倪敏然1968年出道，作品無數，代表電影有《大頭兵》、綜藝節目《黃金拍檔》與舞台劇《千禧夜，我們說相聲》等，他2005年過世，享年59歲。數年前李麗華和倪嘉昇曾接受本報專訪，當時李麗華表示在社區大學教唱維生，療癒他人也療癒自己，倪嘉昇原在舊金山大學念時尚行銷，後來為了減輕家裡重擔休學，改到舊金山一家公司擔任業務行銷總監。

倪敏然過世16年。（圖／中時資料照片）

倪敏然當年以「七先生」一角走紅。（圖／中時資料照片）

倪嘉昇當年受訪打趣說，自己遺傳了父親的好口才和表演基因，現在也靠「嘴巴」吃飯，11歲那年3月父親過世前曾到美國探望他們，倪嘉昇說，倪敏然搭機離開前一天，父子起了口角，倪嘉昇心裡不開心，送機時沒跟爸爸擁抱，未料5月父親辭世，成為終身遺憾。

倪嘉昇、李麗華2016年曾接受本報專訪。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，倪敏然從兒子小時候就看出他有表演天分，也知道兒子會偷聽自己的專輯，兩人合作《沒大沒小說相聲》圓夢後，倪敏然就安排倪嘉昇去美國念書，過世前去美國更對倪嘉昇說：「我不要你跟我走一樣的路，我希望未來你能從商。」倪嘉昇明白那句話藏有父親的愛，也順從爸爸放棄表演，至今不後悔，至於父親後來傳出的緋聞，倪嘉昇坦言當時他年紀小，都是媽媽一肩扛下，他當年回台奔喪，忙得團團轉，根本沒時間多想，也沒對此有任何情緒。

(中時新聞網)