今天在大聯盟場上印地安人以5：2解決老虎，我國好手張育成在這場比賽以第6棒游擊手出賽，今天他揮出了1支安打，並展現腳程，跑出大聯盟生涯第一次盜壘，今天他總計5打數1安打，這也是張育成首度以先發游擊手上陣，因為羅薩利歐(Amed Rosario)臨時因傷無法上場，改由他接替。另外印地安人先發投手比柏(Shane Bieber)7局飆出12K拿下勝投。

張育成這場比賽前兩次打擊，2局揮出中外野飛球被接殺，4局遭到三振，不過第6局從老虎投手賈西亞(Bryan Garcia)手中揮出本場唯一的安打，接著再以精準判斷和腳程盜上二壘，這是他生涯首次盜壘成功，也是台灣第3人，不過接著他在7局揮出飛球遭接殺，9局再遭三振出局，本季67個打數揮出10支安打，打擊率是.149。

今天印地安人派出王牌比柏先發投球，總計投7局失1分，飆出12次三振和4次保送，優質表現讓他拿下本季第5勝，目前他自責分率也降到3.13。這場印地安人在首局就有攻勢，H.拉米瑞茲(Harold Ramirez)在1局上半就貢獻1分打點，接著到第6局他再次建功，與羅沙里歐(Eddie Rosario)合力將比數擴大到4：0。

第7局老虎史構普(Jonathan Schoop)轟出全壘打要回1分，不過到第9局印地安人再將比數拉大到5：1，而9局下半老虎再攻下1分，但為時已晚，最後以2：5落敗，本場比賽印地安人揮出8支安打就攻下5分，反觀老虎僅揮出3支安打，表現最好的是H.拉米瑞茲，他3打數2安打貢獻2分打點，羅沙里歐4打數2安打貢獻3分打點，而張育成安打雖沒有打點進帳，但跑出生涯首盜的他讓人眼睛為之一亮。

(中時新聞網)