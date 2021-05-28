台灣新冠疫情延燒，立法院預定5月31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳，其中企業薪資補貼2萬為上限做補助。對此，綠委陳明文加碼呼籲政府，針對受薪階級與勞工，每人每月發放1萬元，連續發放3個月，減緩疫情對民間的衝擊。
陳明文昨（27日）在臉書發文表示，他希望政府直接發放現金，幫助人民度過這一次的疫情！新冠肺炎肆虐，全國的疫情越來越嚴重，自己的服務處接到很多鄉親的陳情，包括勞工朋友、小吃店、攤商、餐飲業者、遊覽車司機、受創產業員工等各行各業，他們表示目前的三級防疫狀態已經讓他們的生活遇到困難。
為了協助民眾度過幾乎沒有收入的狀態，陳明文呼籲行政院，趕快啟動紓困補助機制，針對受薪階級與勞工，每人每月發放1萬元，連續發放3個月，減緩疫情對民間的衝擊，讓大家可以安心在家配合政府的防疫工作。最後，陳明文呼籲嘉義鄉親，沒事少出門，出門工作務必要戴口罩，遵守指揮中心的防疫規範，一起度過這一波的疫情。
因應疫情嚴峻，國發會昨於行政院會報告「紓困4.0」初步原則及方向，行政院長蘇貞昌拍板補助3大原則，包括個人加快、產業加強、貸款加碼，除受影響產業營業減免、企業薪資補貼2萬元、勞工紓困貸款最高10萬元外，比照去年針對個人紓困措施，自營工作者3萬元，中低收入戶加碼4500元。國發會主委龔明鑫表示，若在31日完成三讀，部分相關補助及津貼最快可望在6月4日起發放。
(中時新聞網)
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