擁有百萬訂閱的YouTuber愛莉莎莎，日前發文稱「住在萬華毒窟」，隨後在網紅黃氏兄弟直播中抱怨「救護車聲很吵，萬華人都不用睡覺是不是」，接連失言引發網友抨擊，事隔數日後，她也在instagram限時動態寫下自省後的心情，更透露已經被家人強制帶回老家。

愛莉莎莎對於接連失言，遭到大批網友批評，昨（27日）在instagram限時動態道出自省後的心情，她透露每個人面對負面聲浪方式不一樣，有些人會憂鬱、恐慌或陷入低潮，自己則是轉化成攻擊性，有一種想跟世界槓起來的慾望，甚至想要去引戰，但反省後坦言：「這樣的發洩就是爽一時口舌之快，對自己完全沒有實質的幫助，每次發洩完都沒有好下場」，也強調：「有時原本的好意或無意，都可能會讓聽的人感到受傷」。

愛莉莎莎強調會用健康的方式處理負面情緒 。（圖／goodalicia IG）

在近日失言風波後，愛莉莎莎坦言不斷被網友留言謾罵，對她而言這些不會給予真心建議，或立意良善來批評指教的人，做出了封鎖這些人的動作，會這麼做主要是「過去把自己暴露在充滿極端惡意的環境，也會離邪惡更靠近一些，把自己跟惡意隔絕開來，也是對自己的一種溫柔。」未來也會選擇用更健康的方式去消化負面情緒。

愛莉莎莎透露已被家人帶回老家。（圖／goodalicia IG）

此外，愛莉莎莎表示距離高風險的萬華史，已經間隔有2個禮拜之久，近日已經被家人強制帶回老家，對於這段時間仍有許多網友私訊給予鼓勵，她表示獲得許多的溫暖，內心更是充滿感激。

(中時新聞網)