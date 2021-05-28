【愛傳媒蔡詩萍專欄】台灣疫情轉趨嚴峻，令人憂心。我有個比方，像跑馬拉松，你前半馬跑得再好沒用，關鍵是，要完成全馬。台灣疫情的窘態是，進入疫苗決戰的後半段，窘態畢露了！也就是，後半馬，台灣跑得完嗎？

我都說了，不唱衰但一定要批評。差別在，唱衰的心態是「你看吧你看吧」，總是一副看好戲心態，但別忘了，疫情再找不到阻擋的防線，不單這個政府垮了，而是整個台灣都完蛋！

民進黨政府不想聽到唱衰，就得認真聽聽批評，聽下去，提出對策。我的批評很簡單，務實因應！搞政治，要有理想，卻也要務實。不務實，理想往往就成了偏執，而偏執亦往往是意識形態最好的註腳。

現在檢測民進黨政府，蔡英文總統是不是務實，最好指標是，你怎麼看待「疫情嚴峻化」？你的對策，是針對問題，還是針對面子，而出發？

你要抗中，目的在保台，這很好。從理想面而言，你抗中，是保障台灣的民主體制，自由生活方式，很OK，反對的人，不會太多。但你抗中，反中，如果變成「什麼都抗，什麼都反」，就有風險了。什麼風險？變成意識形態，變成頑固、偏執的風險。

以現階段疫情嚴峻而言，疫苗顯然是唯一，最好，最後的依靠，但偏偏執政的民進黨，在疫苗採購上，落後極多。全都是國際政治因素嗎？有，我相信不免有。但，足以解釋全部嗎？說真的，不足以！

前副總統陳健仁不就對外媒說了，人家先進國家是在疫苗研發階段便下單，台灣是等研發成果出來，才開始著手簽約，當然前面一大批貨都被搶走了！

我可以理解，台灣是小國，資源不該隨便投注，免得血本無歸，因為先期投資哪家疫苗，確實是賭注。

可是，現在的情況是，並非沒有市場現貨可以提供給你啊！陳時中部長「尬意」的德國BNT疫苗，不是沒有現貨可以供應啊！

可是，偏偏蔡英文總統，一定要說唯有跟原廠直接接洽，才願意買，才相信它安全！

但，問題是，（我絕對相信，應該已經私下接洽過了）有消息嗎？蔡總統的放話，蘇院長的喊話，疫情指揮系統的供話，截至目前，進來多少？未來，可以確切保證有多少？而且，時程還要到七月底八月之際啊！

難怪，台北市長柯文哲要嗆聲，要拖到死多少人？也難怪，地方縣市要嗆聲，不然乾脆讓地方自己來！這是危機，這是民進黨在疫情中，最大的危機，但何嘗不是台灣的危機，台灣人民（人命）的大危機呢！！

我要強烈的提醒，民進黨政府此時此刻，不要在拘泥於反中，抗中的「唯一思維」，而是要坦承，即便兩岸體制不同，你反的是中共體制，不是「在商言商」的德國疫苗！

你要買德國BNT疫苗，卻斤斤計較於一定要跟「原廠接洽」，但人家已經把「大中華區」的代理權給了上海復星，你卻忌諱「大中華區」而寧可放棄，寧可置台灣人民於疫情的致命威脅之下嗎？

正因為是意識形態作祟，所以你整個民進黨政府，才搞不清楚「代理」的意思。代理，就是做轉手生意啊！東西還是原廠生產的，不是嗎？

你若真擔心，請不必擔心那頂「大中華區」的帽子，而是要堅持帽子底下的「原廠無誤」即可！

只擔心「大中華區」這名詞就寧可不買，那無疑是典型的「務虛」，民眾要活下去，我們只在乎品質無虞，貨真價實即可，至於是不是「大中華區代理」，有那麼重要嗎？有比每天激增的病例，死亡的人數，來得重要嗎？請蔡總統去問問染疫的病患，去問問第一線疲憊的醫護？去問問死亡者的家屬？

疫情嚴峻，已經快把民進黨政府打趴了，再堅持無謂的「原廠情結」，恐怕下一步就是「官逼民反」的風暴了！

請記住，現在的矛盾是，你民進黨要面子，而我們人民，要活下去！

作者為知名作家

照片為疫情中心官網截圖

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(中時新聞網)