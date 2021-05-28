【愛傳媒黃子哲專欄】陳時中部長不准南投縣長林明溱透過上海復星買BNT疫苗，且宣布8月底台灣就可以累計有1,000萬劑疫苗到貨，若民眾全數施打第一劑，將至少有4成的覆蓋率。

這張支票，屆時會不會兌現，尚不得而知。但他去年9月開的另一張支票，要在今（2021）年第三季讓總計總人口6成的優先族群施打疫苗，卻幾乎確定是張芭樂票了。政府的公信力蕩然無存，還能再繼續「信時中」或「順時中」嗎？

不少外媒都直指我國此次疫情失控，主因就在疫苗的施打率過低。但陳時中去年9月就信誓旦旦，要讓優先接種的族群如醫事人員、防疫人員、維持治安的警察與憲兵、長照機構人員、軍人、成人及長者、高風險病者、罕病及重病者等族群優先施打疫苗，總計1358萬人、共涵蓋總人口6成。

八個月後的現在，台灣只進了三批總計71萬劑的AZ新冠肺炎疫苗，根本來不及應付這波又急又猛的疫情。

如今離陳時中口中6成疫苗覆蓋率的承諾，只剩下四個月，就算真的順利在8月底可以買到1000萬劑疫苗，加上施打的時間，可以說注定達不到設定的目標。

況且，去年2月行政院長蘇貞昌也在立院報告時，誇口今年第二季就會有2000萬劑疫苗，如今看來也是同樣破功。

民進黨政府輕諾寡信，堪稱「有政府，會膨風」。再加上「校正回歸」的荒謬，蔡英文總統與陳時中部長所謂已買3000萬劑以及8月會有1千萬劑的說法，都僅具參考價值，很難讓人民信服。

但荒謬的是，陳時中買不到BNT疫苗，卻也不讓買南投縣府買，這就像是一種「我得不到，你也別想要」的恐怖心態，抑或是一種用玉石俱焚來遮羞的手法。

無論如何，民進黨及綠營上下交相賊，不斷對疫苗的取得來作亂及扯後腿，這根本就是草菅人命，卑劣至極！

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源：衛福部官網截圖。

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(中時新聞網)