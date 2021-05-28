【愛傳媒黃文博專欄】「在戰爭中，不應讓恐懼左右自己，要讓士兵做到這一點，軍官就必須身先士卒。」這段話，是二戰時美軍名將巴頓將軍說的。所以當戰地車輛陷入泥濘，阻塞住路口時，巴頓跳下指揮車，踩進爛泥，跟士兵一起動手推車。

沒有踩在爛泥裡的將軍，永遠不會知道在泥地裡推車有多難。冷面報著數字的指揮官，也無法體會雙北醫護24小時面對的恐怖景象。對，不是吃緊，不是高壓，不是崩潰，而是恐怖。

送走父母的兩次經驗，我有所體會。在加護病房，望著全身上下插了7根管子的父親，那天下午，從他轉為黯淡的眼神，懂了他不再用意志力抵抗病痛的決定。

當血壓開始一路陡降，知道人要走了，跪在病床前目睹至親生命終結的我，瞬間，一種前所未有、難以形容的恐怖感襲來。

恐怖感，難以想像，必須親身經歷，才能感受它如何摧毀人的抗壓性、忍耐度、意志力。

恐怖感！在家戶中自肅的市民的恐怖感受程度，可能僅有第一線醫護的萬分之一。

恐怖感！沒有親赴第一線醫療戰場的指揮官，所做的延遲決策，冷到令人恐怖。

恐怖感！老天恩賜台灣一年多的黃金準備期，所謂超前部署之空洞，瞎到令人恐怖。

恐怖感！民代名嘴網軍混淆是非、胡說八道，刻意操弄輿論帶風向，狂到令人恐怖。

恐怖感！政府高層對疫苗的諱莫如深，或應該說盤算之深，扯到令人恐怖。

哽咽的指揮官、冷氣房中的高層、高牆內的領導、巧言辯護的民代，效法身先士卒的巴頓將軍，到醫療戰場第一線，十分鐘也好，感受一下恐怖景象。然後，你們會明白⋯⋯

你們就是恐怖的來源，你們就是恐怖的總合，你們就是恐怖本身。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)