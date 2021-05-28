【愛傳媒葉毓蘭專欄】面對國人持續攀升的確診數，與快速增加的死亡人數，光昨日就有11人，今天又有13人因染疫死亡。相較起蔡政府的漠不關心，國民黨地方首長心急如焚為國人找疫苗討救兵。

但當南投縣林明溱縣長談妥採購救命疫苗，找到世界評價最好的BNT疫苗，只差中央許可之際，神隱多時的蔡總統再度出擊，除了再度搬出無人可以證實的大陸干預德國BNT疫苗採購為自身採購無能卸責，再提出只能跟原廠買疫苗的謬論，最後繼續將未能兌現的疫苗採購數字繼續加碼推遲至8月。

對於買疫苗，蔡政府「講甲規畚箕，做無一湯匙。」從去年底疫苗數量喊價超過50次，數字從100萬劑，再到1000萬、2000萬劑，最高喊到4500萬劑。但至今實際到貨僅71.6萬劑。

採購疫苗完全失能的蔡政府，自己買不到疫苗，還阻攔其他買得到的人。除了民進黨口中無法證實的中國大陸阻擋因素，顯然國人唯一看到的是民進黨才是真正阻擋世界最好BNT疫苗進口的人。

不怪乎台北市長柯文哲感嘆，這個狀況要撐到8月撐不下去，台灣人會死傷慘重。但政府仍是依然故我，繼續力阻能拯救國人的疫苗進口。

蔡政府一連串的荒腔走板，高達7成民調認為本次疫情失控是人禍，但是網友認為的人禍之首范大委員，在3+11之後再度提出高見，附和蔡總統的「跟代理商買出問題誰負責？」

從疫情慘痛的人禍經驗來看，只恐范大委員專業意見將會是下一個人禍的開端，而這段期間網友怒嗆因為范委員的3+11，至今已有超過34人病逝，其中還以高齡者為主的，但范委員認為對此完全無須負責，請問范大委員這次力阻國人施打BNT，又將犧牲多少國人，到時候是否又不會為她說的話負責？

除范大委員外，民進黨發言人，八千元房東顏若芳也說出民進黨的心裡話，想要打BNT疫苗的「請自行搭飛機過去中國打，慢走不送！」

人命關天，執政黨發言人，這樣的冷酷的發言，對於每日大量增加的確診者，與病逝者家屬來說，真是情何以堪。

但也點出了一個事實，只要民進黨繼續執政的一天，台灣人就沒有BNT疫苗可以打。所以國人要認清楚，這個黨，心中到底有沒有人民？

作者為立委、前警大教授

照片取自防疫中心官網

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(中時新聞網)