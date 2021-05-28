See the thread here for some fan perspective on the Morant family at the Jazz game https://t.co/ZFRnINLbJR — Andy Larsen (@andyblarsen) May 27, 2021

就在尼克、七六人官方接連宣布，將把對老鷹後衛崔楊吐口水，以及對巫師後衛韋斯布魯克灑爆米花的主場球迷無限期禁止觀賽，爵士官方也在28日宣布，3名刻意在G2騷擾灰熊後衛莫蘭特母親的爵士球迷，也將處罰無限期禁止觀賽。

根據《鹽湖城論壇報》記者拉森報導，這3名爵士球迷刻意在爵士與灰熊G2比賽過程，對著莫蘭特的家人做出一些無禮的言行，結果當場遭到警衛趕出場外，拉森甚至把這3名沒品爵士球迷的照片公布出來，畢竟他們看起來還相當得意。

「我們對球迷無禮行為不會容忍，昨天比賽爆發一些爭吵，在警衛介入調查後，這3名爵士球迷將被無限期禁止觀賽，」爵士發布官方聲明表示，「我們跟所有受到此事件影響的人致歉，更譴責球迷行為，我們致力打造安全切充滿尊重的環境。」

只是昨天3場季後賽全都爆發主場球迷刻意羞辱對手當家球星的脫序行為，或許代表球迷先前悶太久了，畢竟本季幾乎大部分時間都沒開放觀眾進場觀戰，到了季後賽才陸續增加或恢復正常觀戰人數，觀眾情緒自然很容易被季後賽激烈氣氛挑起。

(中時 )