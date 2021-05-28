澳洲皇家海軍採用法國設計，將打造12艘「攻擊」型（HMAS Attack）潛艦，但因費用飆漲而飽受批評。

十多年後，澳洲海軍可望有價值900億美元（約2.5兆台幣）的法國設計潛艦服役，不過在這之前，他們已開始默默檢視，德製潛艦是否能提供過渡戰力。

此外，據澳洲廣播公司（ABC）27日報導，國防部也在考慮其他幾個較極端的選項，其中包括加速升級既有的柯林斯級（Collins-class）潛艦，而這意味著獲利豐厚的維修工作很可能留在阿得雷德（Adelaide）。

儘管澳洲國防部拒絕證實或否認，但部內消息人士說，海軍潛艦局長（Director-General of Submarines）布朗（Timothy Brown）最近對德國蒂森克虜伯海事系統（TKMS）製造的214型潛艦展開了初步研究。而這款柴電潛艦雖然不符合澳洲對未來潛艦所有的要求，以汰換老舊的柯林斯級潛艦，但南韓，葡萄牙和希臘等國海軍都在使用。

一位要求匿名的澳洲國防部消息人士透露，布朗的研究是純為海軍而做，和監督澳洲軍事採購的戰力與維持小組（Capability and Sustainment Group）無關。據悉布朗想要知道，澳洲海軍可不可能針對自身需求，早在法國交付未來潛艦前，改裝214型潛艦。

事實上，2016年時，德國TKMS曾參加競標，爭取澳洲達900億美元（約2.5兆台幣）的未來潛艦打造合約，但最後卻敗在法國「海軍集團」（Naval Group）手下。而近幾個月來，澳洲聯邦政府對「海軍集團」的失望與日俱增，國防部甚至憂心，可能早在首批法製潛艦2030年代中服役前，坎培拉或許就需要潛艦新戰力。

(中時新聞網)