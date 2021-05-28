51歲的林先生罹患乾癬近30年，其病灶恰好集中在頭皮和指甲等外顯處，因任職公司高層主管，需要經常接觸客戶而感到十分困擾，一般都戴著帽子、著長袖來遮掩乾癬，但曾無意間摘下帽子，被客戶誤認是衛生習慣不良而感染了癩痢頭，與客戶握手時，更因乾癬病變的甲面猶如一雙巫婆手，讓他被詢問是否得了灰指甲，令林先生苦不堪言。

乾癬反覆復發的他也曾尋求偏方療法，但皮膚狀況更加惡化。直到去年因公至台中，特地前往乾癬治療照護聞名的中山醫學大學附設醫院看診，經皮膚科洪琡茹醫師診治後，考量患者需長期往返兩岸，無法規律接受照光治療、使用免疫抑制劑又因肝功能異常而暫緩；故建議選擇生物製劑方案。在治療一個月後頭皮病灶近乎消失，四個月後甚至連指甲病灶都大幅改善，對於治療結果十分滿意的林先生，也懊悔當初不該亂花錢嘗試旁門左道，應該及早到大醫院接受正規治療。

●身心俱疲！乾癬非單純皮膚病 還面臨復發與共病風險

中山附醫皮膚科賴柏如主任解釋，乾癬是一種皮膚免疫疾病，不只會導致皮膚脫屑紅斑，還可能因全身發炎引發系統性共病，有鑑於此，醫療團隊會針對個案病況，擬定系統性策略來診治乾癬，不僅針對皮膚病灶治療，同時全面監測其他共病風險，包含常見的乾癬性關節炎、高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、心血管疾病等。

乾癬非單純皮膚病，還面臨復發與共病風險。(圖/照護線上提供)

中山附醫皮膚科蕭玉屏醫師表示，除了上述共病風險，許多「隱性的影響」更是壓倒患者的最後一根稻草，尤其面臨乾癬週期性復發、緩解的痛苦迴圈，嚴重影響工作、社交及與親密生活，導致身心俱疲，診間常見患者併發憂鬱症狀。

中山附醫皮膚科魏秀娟醫師指出，透過專業的醫療團隊及個管師，不僅幫助病人積極用藥回診，也提供相關生活與心靈的諮商支持，且隨著乾癬治療持續進步，新型生物製劑不只能改善皮膚乾癬，也有助降低共病風險、延緩復發的週期，幫助患者回歸正常身心狀態。

●醫療科技進展 生物製劑助乾淨成真

中山附醫皮膚科周威廷醫師說明，臨床會以皮膚乾癬面積、嚴重度來歸類患者疾病程度屬於輕、中、重度，一般除了給予外用藥物外，如中重度且乾癬面積較大的患者，可能需考量全身性治療，包含照光、口服免疫調節劑和使用生物製劑。

乾癬程度。(圖/照護線上提供)

中山附醫皮膚科鄭人榕醫師指出，過去治療乾癬，難以想像皮膚可以恢復到與常人一般，但隨著醫療科技的進步推升生物製劑的發展，對於中、重度乾癬患者而言是一大福音。

中山附醫皮膚科劉親穎醫師補充，該治療原理是類似標靶治療概念來調節關鍵發炎因子，患者約一至三個月定期回診、規律接受治療，來達到理想的治療目標。據目前健保給付規範，乾癬患者如經過照光治療及其他口服系統性治療無效，且符合全身慢性中、重度乾癬，即可申請生物製劑治療。

中山醫學大學附設醫院洪琡茹醫師再次向各位病友強調，乾癬病灶消失，甚至是長時間不復發，已不再是遙不可及的事情。從前沒有辦法達到的，現在或許有機會，請重新再給自己一次機會，及早接受正規皮膚科治療。

(中時新聞網)