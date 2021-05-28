成衣品牌廠GAP上修營收展望，供應鏈聚陽(1477)吃補，GAP占聚陽營收約23-25%區間，為聚陽主要客戶之一，GAP、Old Navy及 Athleta聚陽皆有出貨，出貨市場亦以北美市場為主，聚陽今年對客戶營收展望亦較為樂觀。法人認為GAP上修營收展望，受惠最大的台廠就是聚陽，給予「買進」評等。

GAP首季營收年增89%，優於預期主要係因：(1)營收成長動能主要來自於Old Navy及 Athleta品牌，GAP品牌北美營收亦有復甦；(2)線上營收較去年同期成長82%，營收占比達40%，隨實體店面營收逐步恢復，消費者看似已習慣線上消費型態，使得線上營收並未因店面客流回復而有大幅度減少；(3)公司市場占有率提升，Old Navy 為美國成衣品牌市占排名第二，零售商市占排名第六。

聚陽今年第1季營收68.17億元，季增12.8%、年增11.2%；每股稅後純益（EPS）2.92元。聚陽今年主力成長以運動類型訂單為主，營收占比預估從去年25%成長到40%，目前客戶下單集中，有助優化生產效率並將毛利率維持高檔。聚陽目前訂單旺並可篩選優化產品組合，業績可望受惠。

以今年首季財報揭露資訊來看，聚陽目前持有的有價證券包括中菲(5403)、宏全(9939)、元大台灣50(0050)及元大高股息(0056)等，該4項投資標的今年初以來至今都是正報酬。

(時報資訊)