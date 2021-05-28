國軍政戰將領將6月1日將進行一波人事異動，據了解，現任陸軍陸勤部政戰主任辜麗都少將將調任憲兵指揮部政戰主任，這也是憲兵指揮部有史以來第一位政戰女將領，陸勤部政戰主任遺缺，將由原憲指部政戰主任余熙明接任。

辜麗都是政戰學院79年班畢業，政治研究所碩士，曾任陸軍第58砲兵指揮部政戰主任等職。

目前國軍有3位現任女將軍，都是少將，包括第國防大學政戰學院院長陳育琳及任職國安局的張德蘭。陳育琳2015年元旦晉升，是政戰官科；張德蘭是2016年元旦晉升，軍情局情幹班畢業。

另外其餘調動名單，包括國防大學政戰主任文天佑少將將調任陸軍司令部政戰副主任。國防大學政戰主任由現任後備指揮部主任武立文少將接任。

十軍團政戰主任莊惠安則改調後備指揮部政戰主任，遺缺由政戰局保防安全處長詹國義接任。

其餘調動名單，空軍通資處長將由解駿山接任、李健達接任財務中心主任、賀少華升任財會處長、陳恆偉法紀調查處長、唐永清保防處長、金登富擔任通航聯隊長、黃建勝出任工營中心主任。

(中時新聞網)