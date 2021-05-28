新冠肺炎疫苗比較表。（中時新聞網整理）

台灣本土疫情升溫，死亡個案逐日增加，讓許多民眾更加關心疫苗相關的議題，除了我國已取得約72萬劑的AZ疫苗外，今天下午將有首批約15萬劑的莫德納疫苗抵台，而《中時新聞網》整理出5大疫苗疫苗種類、保護力、副作用及取得狀況的懶人包。

⚫牛津疫苗（AZ疫苗）

台灣目前已經取得三批AZ疫苗約72萬劑，並開放公費接種的疫苗。AZ疫苗的保護力大概是70％，施打後可能出現的副作用為接種處疼痛、發燒畏寒、疲倦、頭痛、嘔吐等，且過去在歐洲傳出多起接種AZ後出現嚴重血栓的案例，對此，歐盟專家分析後認為，應將血栓列為AZ疫苗極罕見副作用。

⚫輝瑞疫苗（BNT）

台灣目前尚未取得輝瑞疫苗，但接種BNT疫苗後的保護力高達95％。接種BNT疫苗後可能出現注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等副作用。未預期的嚴重不良反應很罕見，包括呼吸困難、臉部及咽喉腫脹、心跳加速、全身紅疹、暈眩及身體虛弱等症狀。

⚫莫德納疫苗

首批預計15萬劑的莫德納疫苗將在今天下午抵台，莫德納疫苗的保護力約94％，施打之後可能出現的副作用為注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒。接種後可能出現的不良反應有接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅、接種部位搔癢、臉部麻痺、臉部腫脹等。

⚫高端／聯亞疫苗

國內兩家疫苗廠高端和聯亞都全力投入研發中，現在已進入臨床實驗第二期收尾階段，但疫苗的保護力、副作用等資訊都尚未公布。

(中時新聞網)