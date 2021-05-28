指揮中心加開全國防疫會議會後記者會

上周運抵台灣的41萬劑AZ疫苗，昨(27日)分配第一階段15萬劑，其中新北市確診人數雖已達2621人、高雄市累積43人，但高雄市分得劑量卻比新北市還多，指揮中心遭批分配不公、政治考量。針對此問題，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(28日)上午在例行記者會是否會有最新說明，外界關注。

被問及日媒報導日本考慮供應AZ疫苗給台灣，陳宗彥今在會中表示，各國對台灣疫苗需要，友好國家都會持續關注，日本媒體有所報導，「我們就期待有好發展」。

疫情嚴竣，何時能打疫苗成為民眾最關心的話題。台北市長柯文哲昨晚也向民眾喊話，是否覺得過去2周特別漫長？但不能因為病毒帶來威脅、摧毀日常，就覺得氣餒，請忍受一時的不便，繼續拖住病毒，把疫情穩住，直到疫苗來，「我們會撐下去的。」

不過，疫苗分配標準卻惹議，今日在全國防疫會議中是否有新的結論，陳宗彥將回應。

(中時新聞網)