美股漲跌互見，台股加權指數28日開高在16,690.04點，買單拉高中鋼（2002）、華航（2610）、陽明（2609）等鋼鐵、航運股，權王台積電（2330）亦開高在587元，帶動早盤指數大漲逾百點。

美國就業市況改善、波音勁揚激勵道瓊工業平均指數27日略為攀高，但美債殖利率勁揚，卻壓抑那斯達克指數逆勢走軟。

道瓊工業平均指數5月27日終場上漲0.41％（141.59點）、收34,464.64點，創5月10日以來收盤新高。那斯達克指數下跌0.01％（1.72點）、收13,736.28點。

費城半導體指數上漲0.58％（18.29點）、收3,159.27點。

元富投顧指出，從籌碼來看，外資5月份以來賣超800億元，持續調節大型電子股，外資期貨淨空單口數約2.3萬口，外資賣多買少，屬中性偏空操作。

從技術面來觀察，台股下探半年線後反彈，在季線附近整理，KD在高檔交叉，區間以16,400～16,800來看待。櫃買指數日K連四紅，挑戰季線壓力，區間以196～200來看待，焦點股有先進光、大田、宏捷科、尼克森。

台股對疫情出現利空鈍化，在月線、季線多空交戰，成交量需突破6,000億元才能反轉向上。短線資金在電子和傳產間流動，電子比重需提高到五成，才能成為市場主流，指標股看台積電、鴻海、聯發科。

元富投顧指出，由於市場不確定因素太多，台股高當沖比已成常態，類股輪動快速，待籌碼沉澱，大盤有機會進一步回升。台股在上沖下洗龐大壓力下，未來將進入高檔震盪格局。

(工商 )