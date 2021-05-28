歐盟和日本昨天在視訊峰會中，強調台灣海峽和平穩定的重要性。中國駐歐盟使團回應稱，相關言論超出正常發展雙邊關係範疇，台灣等議題是中國的根本利益，不容干涉。

中國駐歐盟使團28日在官網上刊登答記者問表示，歐日相關言論「已經完全超出正常發展雙邊關係的範疇」，損害國際和平穩定、地區國家相互理解信任和第三方利益。

中國指，上述言論和它們聲稱要「建設一個更加安全、民主、穩定的世界」目標背道而馳。

中國強調，台灣、香港和新疆議題是中國「內政」，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國根本利益，不容干涉。

中國表示，對歐日峰會聯合聲明的相關言論表達強烈不滿和堅決反對，指必將更堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與日本首相菅義偉27日舉行視訊領袖峰會。會後發布的聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。

這是繼4月美日領袖高峰會、5月七大工業國集團（G7）外長會議以及近日美韓領袖聲明後，歐盟領袖也公開關切台海情勢。

(中央社)