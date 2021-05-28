雲端運算軟體公司Salesforce上季獲利表現優於市場預期，且全年營運展望意外強勁，激勵周四盤後股價上漲5%。

在稍早的一般交易時段，Salesforce周四股價下跌1.68%，收在225.83美元。

Salesforce公布，第一財季（截至4月30日）營收年增23%，為 59.6億美元，優於市場預期的58.9億美元，且成長力道較前一季的年增20%進一步提升。

經調整後每股盈餘為1.21美元，優於市場預期的每股88美分。

執行長Marc Benioff在法說會上宣布，Salesforce將在舊金山、紐約、巴黎和倫敦4地，以親自到場的方式，舉辦重要的「Dreamforce」大會。他表示，所有與會者都必須已經完成新冠肺炎疫苖接種。

為了配合防疫，Salesforce去年以線上活動形式舉辦「Dreamforce」大會。

在主要事業部門方面，包括MuleSoft和Tableau產品的「平台和其他部門」（The Platform and Other）營收年增28%，為17.5億美元。該部門目前是Salesforce訂閱和支援營收最大的貢獻者。

「銷售雲」（Sales Cloud）部門營收年增11%，為13.9億美元。

在營運展望方面，Salesforce預估第二財季營收介於62.2億～62.3億美元，調整後每股盈餘介於91～92美分，優於分析師預估的營收61.5億美元及調整後每股盈餘86美分。

該公司預估2022財年全年營收成長22%，為介於259億～260億美元，並預估全年調整後每股盈餘介於3.79～3.81美元，超出市場預估的營收257.6億美元和調整後每股盈餘3.43美元。

由於全年營收目標中值提高了2.5億美元，全年調整後營業利益率預測從17.7%擴大到18%。

財務長Amy Weaver表示，我們上修2022財年營收預測的決定，是反映第一季的表現，以及對我們到年底執行能力的信心。這個全年展望假設的是部分旅行將恢復，但距離回到疫前水準仍然遙遠。

今年初以來，Salesforce股價上漲不到2%，表現遠不及標普500指數的上漲近12%。

(時報資訊)