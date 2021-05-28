市場傳出，美國電動車大廠特斯拉為確保晶片供應無虞，有意購買晶圓廠，並與台記憶體廠旺宏(2337)接洽，洽談收購旺宏6吋廠。對此，旺宏不評論市場傳言，但表示本季將完成售廠事宜。

外媒報導指出，特斯拉計畫預先付款購買晶片，確保關鍵晶片供給穩定，甚至考慮收購一家晶圓代工廠，以解決車用晶片短缺問題。車用半導體主要以8吋與6吋廠生產，在8吋晶圓代工產能嚴重吃緊下，包括二極體及MOSFET等車用功率半導體訂單，也外溢到6吋廠；旺宏按照計畫將處分六吋廠，之前也傳出多家買家，特斯拉有意購買晶圓廠，傳出與旺宏洽談。

旺宏考量旗下六吋廠營收、利潤貢獻度不大，在今年3月停產，預計本季完成出售案。

旺宏先前法說會，董事長吳敏求表示，針對六吋廠出售案，若第二季賣出，旺宏就會認列出售利益，第三季賣掉就認列在當季。

營運方面，旺宏董事長吳敏求指出，目前市面上的氛圍，客戶只要拿到貨，價格就不再堅持，今年公司營運會一季比一季好。針對NOR市況，預期今年及明年都會持續缺貨。

(時報資訊)