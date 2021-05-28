遠東銀(2845)27日召開線上法說，受惠存款及放款調整效益顯現、投資收益增加、呆帳提列壓力降低，使2021年首季稅後淨利倍數反彈，每股盈餘（EPS）0.23元。展望後市，將聚焦國內市場、深耕海外市場，預期海外法金業務將有斬獲，新加坡辦事處則預計6月開幕。

遠銀首季總資產6800億元、年增0.3％，主因去年底開始調整組合結構、慎選放款客戶，迄今還在調整中，但投資收益年增5％，主要來自股票及債券。淨值500億元、年增4.2％，維持每年約4％的有機成長表現。

遠銀首季合併淨收益28.31億元，季增5.52％、年增23.13％，配合備抵呆帳提存季減77.38％、年減24.6％，帶動稅前淨利9.21億元，季增近2.7倍、年增近1.29倍，稅後淨利7.99億元，季增近3.26倍、年增近1.11倍，每股盈餘0.23元。

遠銀首季利息淨收益15.94億元，季增1.27％、年增8.18％，手續費淨收益8.63億元，季增8.73％、年減9.7％。投資部位規模相當，但轉而聚焦國內股市及國外債市，相對去年同期出現劇烈波動、提列許多評價損失，今年首季均已明顯恢復，帶動投資收益顯著成長。

遠銀首季放款餘額4050億元、年減0.2％，但結構出現大幅調整，海外放款年減15％、國內中小企業放款年增11％、消費者貸款年增2％。存款餘額5690億元、年增4.8％，其中台幣活存年增11％、外幣活存年增達1.09倍，整體結構亦有顯著改善。

改善效益顯現使遠銀首季存放比升至71.2％、活存比升至37.37％，放款收益率升至1.18％，資產報酬率（ROA）升至0.48％，股東權益報酬率（ROE）升至6.52％。逾放比0.52％、備呆覆蓋率265％、放款覆蓋率1.38％，仍遜於國銀整體平均，但呆帳回收狀況還算不錯。

個金業務方面，遠銀指出首季受惠股債市均佳而表現不錯，基金投資手收年增7％、信用卡簽帳金額年增7％，保險手收年增25％。但近期股債市出現高檔疲乏，成長速度不若以往高，對此朝向多重資產配置滿足需求。惟疫情升溫可能影響客戶投資意願，目前仍持續觀察中。

數位金融方面，遠銀首季數位獲客率達58.4％，其中存款及信貸分別達80％、50％。離櫃率則達93.2％，其中轉帳達97％、提款達96％、基金達83％，由於服務已高度數位化，此次疫情升溫對業務影響不大，未來目標將離櫃率再提升至95％。

法金業務部分，由於去年海外受創較重，遠銀今年聚焦國內市場，鎖定不動產融資並增加目標客群，海外市場則調整聚焦國際聯貸及結構性融資，同時繼續嚴控資產品質。隨著海外疫情逐步趨緩，目前市場需求逐漸恢復，目前已有些案子在進行中，預期6月後會有好消息。

雖然去年全球市場均受疫情影響，遠銀仍持續深化海外市場布局，其中越南胡志明市辦事處已在去年開業，新加坡辦事處則預計6月開業。雖然目前當地疫情亦升溫，對市場亦造成不小影響，但目前相關人員均已派駐，預期將按既定進度進行。

(時報資訊)