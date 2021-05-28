在地農民、企業踴躍贊助各項贈品，送給前來熱心捐血的民眾。（張毓翎攝）

台南市白河警分局27日配合台南捐血中心於舉行「捐血，分享愛」捐血活動。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

血庫拉警報，台南市白河警分局27日配合台南捐血中心，舉辦捐血活動。在地農民、企業挺醫療，踴躍贊助各項贈品，送給前來熱心捐血的民眾；白河警分局副分局長李忠憲也帶頭挽起衣袖捐血，最後該活動捐血袋數總計募得107袋。

台灣血庫面臨20年來最大的血荒，根據台南捐血中心網站上最新的血量庫存標示顯示，目前A型血的庫存量只剩4天以下屬「急缺」；另，B、O、AB型血的庫存量也只剩4至7天屬於「偏低」。

白河警分局每年警察節前夕，特別與台南捐血中心辦捐血活動，今年捐血量減少，血液庫存更加吃緊，不僅許多員警前來共襄盛舉，就連在地農民、企業也不約而同，捐出自家產品作為贈品。

正值防疫期間，捐血車工作人員全程戴口罩，且每隔一段時間，加強環境常碰觸區域消毒，採血椅每次使用後，也會用酒精消毒；針對捐血人，也採實聯制，並拉大休息區座位距離。

白河警分局表示，去年此時辦的捐血活動，當天累積捐血袋數達157袋，現場還有排隊人龍。今年雖然因疫情關係，捐血人潮減少許多，不過最後仍募得107袋，展現警民一心「捐血，挺醫療」的大愛。

(中時 )