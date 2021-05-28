「經濟部智慧財產局產業專利分析與布局競賽」正式開跑，廣邀各界具創意及對智財領域策略布局有興趣之各界人士，切磋交流產業趨勢及專利分析布局知識。

為強化企業專利策略布局運用，培育及深耕產學專利布局人才，智慧局舉辦「產業專利分析與布局競賽」，以智慧局全球專利檢索系統(GPSS)作為專利布局與產業分析競賽平台，提供參賽者包括「專利檢索課程」及「產業分析課程」等紮實訓練課程與實機操作，從專利檢索入門，由淺入深至產業分析及專利布局，協助參賽團隊建構專利檢索知識與分析技能。完訓之參賽者除可獲頒智慧局之培訓證明，強化專業能力，建立亮眼履歷外，另透過競賽提供國內切磋交流產業趨勢及專利分析布局知識的機會與平台，激盪多元化的專利分析及布局方法，得以帶動國內產學研專利分析與布局之風氣。

競賽以當前政府推動之國家政策性產業或領域為競賽主題，歡迎國內企業、法人、產學研究機構現職員工、大專校院學生及智財法律事務所或相關領域者3至5人組隊參賽，本次賽事採初賽及複賽方式選出優勝團隊，參賽者可邀請具技術專業或專利分析布局之產、學、研專家學者擔任指導教練，藉以促成產學研合作機會。

歡迎有興趣的青年及各界人士踴躍報名本次競賽活動，參賽者請於即日起至7月16日止至競賽活動網頁，下載報名資料文件，並完成線上或書面報名，本次競賽活動簡章與詳細資訊已置於競賽活動網站(https://gpss.tipo.gov.tw/gpsskm/competition2021)，歡迎各界參閱。

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