總統府發言人張惇涵今天接受主持人周玉蔻專訪時，談到最近疫苗風波包括美國在台協會處長酈英傑談話及昨天莫德納疫苗今抵台一事；張惇涵表示，訂購及供貨時間，總統府都有密切掌握也知道這樣狀況，但過去蠻吃虧的，若貿然公布，很容易受到干擾跟變數。

張惇涵今被問到疫苗事件，酈英傑、台北市長柯文哲等政治人物發言，引發國人焦慮等相關問題指出，必須先釐清一件事，包括總統、衛福部長陳時中等都提過，台灣不管是外購或國內研發的疫苗共訂購3000萬劑，今年初指揮中心也公開說，505萬劑已經簽約完成，訂購及供貨時間，總統府都有密切掌握也知道這樣狀況。

他說，過去蠻吃虧，台灣的AZ、COVAX平台購買疫苗非常明確，若貿然公布，很容易受到干擾跟變數，所以阿中部長才會說，「我們吃得虧不夠多？」所以都是等貨上飛機才願意證實。疫苗如期如質進貨給國人施打才是最關鍵的。太多政治語言都是不必要的。

他說，若完整還原酈英傑的講法，酈英傑有說，台美各層級有在對疫苗密切溝通跟討論。而拜登總統5月宣布要釋出8000萬劑疫苗，75％要透過COVAX平台、25％透過雙邊機制談判。

他說，上周台美兩位衛生部長召開視訊會議，當天美方有公開說願意協助台灣在疫苗取得，包括駐美代表蕭美琴、外交系統，政府一直跟美方爭取，希望有進一步有好消息，不必要把這段時間台美合作的情誼，及酈英傑處長的話，做不必要解讀，雙方能進一步談判、取得疫苗才是最重要。

他表示，大家若看儀表板，含有萊劑的萊豬是沒有進口的。就像柯市長說，這時不是意氣之爭，防疫當下防疫優先，病毒不分藍綠，政治口水能免就則免。

張惇涵還強調，疫苗相關過程保密是必要了，疫苗會陸續進來，這個月就來56萬劑，包括AZ、莫德納到台灣，但我們不能有任何鬆懈，不是說15劑疫苗到台灣，疫情就會舒緩，疫情還是很嚴峻，要很嚴肅。

他表示，六月底前會來200萬劑、七、八月都會來，剛好1000萬劑，行政院正在研擬更好、更快速，讓民眾不要群聚、等待施打的計畫，有相關方案指揮中心會跟國人說明。

(中時 )