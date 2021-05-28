天然氣、原物料及運輸費用一起漲升，冠軍(1806)指出，平均每個月製造成本多出400萬元，目前仍自行吸收成本，希望共體時艱，共同渡過疫情的難關！

受疫情影響，包括天然氣、原物料以及貨運的運輸費用，接連上漲，冠軍指出，自2021年4月起天然氣漲幅是8.04%、紙箱上漲25%、原料運費因國際運費漲價對各項材料成本漲幅約8%～20%，平均每個月製造成本多出400萬元。為讓長期合作的供應商及消費者能使用最好的建材，現在自行吸收目前各項上漲成本，希望與合作伙伴們共同挺過疫情的困境。

冠軍建材照疫情變化，採取最高規格嚴陣以待，第一時間實施人員分流異地上班，保護員工安全及維持公司營運，對客戶目前供貨正常，訂單照進度生產，不影響供應商交貨及相關作業。

冠軍指出，營建業近來深陷缺工、缺料潮，又以缺工問題最嚴重，工資已漲「好幾倍」，還是找不到工人加重營建成本;加上疫情近日嚴峻，工程展延等問題，讓營建業背負沉重的壓力。冠軍強調，產線正常運作，未因缺電及疫情影響，對客戶目前供貨正常，訂單照進度生產。

(時報資訊)