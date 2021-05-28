受助於美國經濟數據強勁，加上全球主要生產國智利礦區可能發生罷工，以及對中國收緊貨幣政策的擔憂緩解，致周四(5/27)倫敦金屬交易所(LME)期銅大漲，再破每公噸10,000美元關卡，帶動其餘工業金屬齊漲。銅價本月曾飆升至每公噸10,747.5美元的歷史紀錄高點，周一跌至每公噸9795美元。

分析師表示，中國當局提出要遏制通膨，雖有壓抑價格上揚，但市場需求強勁和智利礦場罷工引起的供應緊張，進一步支撐銅價大漲，並帶動其餘金屬價格皆上漲。

終場周四(5/27)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲385美元，報每公噸29,910美元；期鎳上漲610美元，報每公噸17,898美元；期鋅上漲92.5美元，報每公噸3,061美元；期鋁上漲79美元，報每公噸2,481美元；期銅上漲242美元，報每公噸10,221美元；期鉛上漲25.5美元，報每公噸2,205.5美元。(商品行情網)

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