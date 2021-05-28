空中巴士在宣布提高客機產量目標後，受其股價推動，歐股創歷史新高。而在法院的判決打擊藥廠拜耳(Bayer)之後，德國股市下挫。
周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.22點或0.27%，為446.44點，創下收盤最高紀錄。
空中巴士大漲9.2%，報106.68歐元。航空業正從新冠傳染病中復甦，空巴因此制定新目標，擴大噴射客機產量。
德國DAX指數下跌0.3%，領跌其他歐洲夥伴股市。拜耳跌5%，對德股拖累最大。關於Roundup品牌除草劑的法律紛爭，美國一法院駁回了集體訴訟的解決計畫。
銀行股漲近2%，基本資源股漲3.0%，表現領先其他板塊。
由於對主要銅生產國智利供應中斷的擔憂，金屬價格周四上漲，也協助礦業股的上漲。
英國加工食品商Tate & Lyle跌0.7%。該公司在公布年度營收下滑後，盤中一度大跌6%。
德意志銀行上漲1%。德銀執行長修穎(Christian Sewing)告知股東，該行多年期改革計畫進度超前，承諾一個更加永續獲利的時代。
Puma跌0.6%。母公司法國開雲集團(Kering)表示，將透過配售方式出售該德國體育用品公司5.9%持股。
(時報資訊)
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