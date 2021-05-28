今年度足球五大聯賽都已落幕，各大獎項紛紛出爐，巴塞隆納的梅西(Lionel Messi)在最後一戰休兵，不過巴薩雖沒獲得聯賽冠軍，但在季末拿下國王盃，而梅西本季踢進30球也順利奪下聯賽金靴獎，在西甲歷史上，梅西是唯一八度獲得金靴獎球員，也是首位連五年捧起金靴獎的人，他可說是破了兩大神蹟，最近五年梅西聯賽進球數分別是37、34、36、25和30球。

而在球季落幕後梅西去留也成外界最關注話題，季中就不斷傳出皇家馬德里、巴黎聖日耳曼要挖角梅西的消息，不過就在巴薩網羅前曼城前鋒阿圭羅(Sergio Agüero)後出現變數，因為此舉有很大機率是為了留下梅西，阿圭羅是曼城頂級戰將，若與梅西配合想必能擦出火花，所以近期媒體也紛紛傳出梅西將續約的消息。

據上個月報導，梅西父親與巴薩主席拉波爾塔(Joan Laporta)會面，兩人討論梅西續約詳細內容，據《每日體育報》表示雙方都對續約感到樂觀，《阿斯報》更直接表示梅西非常接近與巴薩續約。而巴薩提出條件是梅西在效力最後兩年，將接受5成降薪，接著去美國職業聯盟退役，之後擔任巴薩形象大使，巴薩會在他退役10年內繼續付薪水給他。

今天西班牙媒體《機密報》繼續延續此消息，他說：「梅西即將跟巴薩續約兩年，本季他的合約在2021年6月30日到期，目前雙方處於談判階段。」各大媒體也開始動用關係給出最即時報導，許多媒體都認同梅西會留隊降薪的方式，但《機密報》卻有別的看法，他們結合各大媒體報導表示：「梅西若跟巴薩續約就是兩年，然後接著就去美國再踢兩年，退役回到巴薩管理層任職。」其中並沒有降薪的說法。

另外梅西目前已回到阿根廷備戰美洲盃，據阿根廷媒體報導，梅西已發出影片，有媒體也曝光了梅西在美洲盃備戰的飯店住處，不過阿圭羅並沒有和梅西一起回去，因為他還要代表曼城踢最後的歐冠盃決賽，而外媒再指出因為6月底接近國際比賽日，所以梅西已沒有多少時間與球隊談判，續留的機會非常大。

(中時新聞網)