為了重振美國基礎建設、健康照護與教育等領域，傳出拜登將提出任內首個預算案，規模高達6兆美元（約新台幣168.42兆），這也讓美國聯邦政府的支出寫下二戰以後最高紀錄。

紐約時報搶先曝光，拜登將提出任內第1個預算案，總金額高達6兆美元，主要目的是讓更多美國人能享有中產階級的生活水準，同時提升美國企業的競爭力，影響領域遍及民眾日常生活，包括基礎建設、教育、交通及醫療等。

報導指出，由於拜登的預算案高達6兆美元，這也讓聯邦政府到2031年的總支出將達8.2兆美元，背後受拜登的兩大主要政策所牽動，包括升級基礎建設及加強社會安全網（美國就業計畫與家庭計畫）拜登試圖用更強大的政府權利，提升人民生活品質。

此外，拜登也把先前提出的2.5兆基礎建設計畫縮減至1.7兆，但共和黨仍不滿意，打算提出9280 億美元的計畫反制，並大砍拜登的綠色能源政策支出，雙方將進行密切磋商，能否在5月31日的期限內敲定仍是未知數。

雙方的癥結點在於，共和黨認為基礎建設應該專注在傳統的交通運輸上，但民主黨則認為範圍應該更廣泛，綠能運輸是未來重要發展項目，同時解決氣候變遷與綠色能源更是重要議題。

(中時新聞網)