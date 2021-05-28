總統府發言人張惇涵今天接受主持人周玉蔻專訪時，對於疫情嚴峻，總統有無可考慮讓副總統賴清德擔任疫情中心指揮官一事表示，總統有特別拜託賴清德副總統，賴副總統也持續、緊盯醫療物資、疫苗進度，都有密切掌握，也花很多心力。「撤換指揮官是不需要的政治語言」。

對於台灣疫情從上半場優異表現，變成大爆發，面對批評聲浪，總統心情轉變；張惇涵說，總統是總統，最重要是國民健康，希望疫情能維持穩定，這波疫情能夠趕快圍堵讓疫情降溫，不要忘記去年如何同島一命、不分藍綠怎麼過來的，不要忘記過去團結的心，民進黨是執政黨，有任何理性建議及批評，都會虛心接受。

張惇涵受訪指出，疫情升溫、緊張，全體國民都會緊張及焦慮，總統作為國家領導人及最重要決策者，態度還是非常冷靜面對這件事。

他說，疫情處理重要的是科學跟專業，台灣過去一年滿成功的防疫成果，在此基礎之上，包括現在跟一年前，面對疫情的準備是完全不一樣，台灣防疫物資是充足、醫療量不斷提升、疫苗也陸續進來，所謂撤換者揮官是不需要的政治語言。

他指出，陳時中部長跟在第一線打拼的防疫人員，指揮中心依照專業做疫情研判，蘇貞昌院長統籌各部會協助防疫的醫療能量，還有紓困方案，總統從國安角度跟戰略視野，協助相關部會在，特別是在疫苗的調度，疫苗加速取得部分，總統確實在這段時間花了非常多心力處理，包含我們訂購外國疫苗加速進來、國產疫苗如期上路施打，政府每個崗位各就各位。

他說，疫情又快又猛難免有亂流，大家互相補位跟互相支援，是蠻重要，更重要是全體國民團結一心，才能度過這次疫情的挑戰。

他表示，去年520後賴副總統就職，總統有拜託賴副總統，當時疫情只是上半場，疫情也在變化，所以相關醫療整備是沒有停過的，賴副總統也持續、緊盯醫療物資、疫苗進度，統都有密切掌握，在做並花很多心力。陳建仁前副總統也給很多專業及國際上研究的建議。

(中時 )