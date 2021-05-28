為說服遲未接種疫苗和質疑疫苗者儘速接種，美國加州將提供1億1650萬美元（約新台幣32.7億元）現金和禮物卡給6月15日前接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的居民。

加州準備於6月15日全面重啟經濟活動，州長紐松（Gavin Newsom）推動這項獎勵措施是加強疫苗接種行動的一部分。在這個日期前完成接種的加州民眾，有10 人有機會各自獲得150萬美元的樂透式獎金，另外30人能獲得5萬美元獎金。

加州政府表示，從今天開始，前200萬名完成疫苗接種的加州民眾，每人將獲得可兌換現金或雜貨的50美元禮物卡。

加州公共衛生局（California Department of Public Health）局長阿拉岡（Tomas Aragon）表示：「部分加州民眾還沒有準備好在第1天接種COVID-19疫苗，沒關係。這項計畫目的在於鼓勵那些需要額外支持才能接種疫苗的民眾，並協助讓加州保持安全。」

紐松今天在洛杉磯記者會上表示，除了少部分人外，疫苗接種行動在加州開跑後，已接種的加州民眾人人都能進入獎項更大的抽獎活動。

紐松說：「我們讓全州從這場疫情中重振旗鼓的方式就是讓每位符合資格的加州民眾接種疫苗。」

全美多州和私人組織紛紛祭出誘因，要說服民眾接種對抗COVID-19的疫苗。這場疫情迄今已在全球奪走約350萬人生命。

(中央社)