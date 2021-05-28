台中市環保局於台中火車站、統聯客運及國光朝馬站實測結果，具有防滑、省水優點，且可同時消毒行李箱、手推車及輪椅，防疫升級。（盧金足攝）

民眾在家可以動手做，以舊毛巾或地毯做消毒 毯。（盧金足攝）

國光朝馬站候車室空盪盪，以前平日朝馬國光站平日乘客約一千六百多人，現在減少到一成不到兩百人。（盧金足攝）

台中市環保局長陳宏益提醒你的一小步就是防疫的一大步。（盧金足攝）

疫調「足」跡可循，防毒要提早一步，台中市環保局28日上午在西屯區國光朝馬站推出採用鞋底消毒設施2.0方式，取代原有消毒水盤，擴大到台中火車站、統聯客運，具有防滑、省水優點，且可同時消毒行李箱、手推車及輪椅，防疫再升級，建議民眾居家也可以DIY，以舊毛巾或長毛地毯噴灑稀釋後的消毒水，家人進門前都可以先清除鞋腳底的病苗菌，「提醒你的一小步就是防疫的一大步」。

防疫消毒「足」跡 中市環保局車站設2.0版鞋底消毒毯

環保局長陳宏益上午八時卅分即到西屯區國光朝馬站，他表示，民眾要記得勤洗手，常消毒，口罩不離口，這段期間看到感染大部分都是在家人裡面感染，雙腳有重量踏入地毯壓下去具消毒效果，加上稀釋的漂白水，方便性實用性會更好。

陳宏益表示，環保局針對確診者公告足跡點去做消毒，足跡就是腳到的地方，鞋子幾乎都會穿回家，鞋底消毒非常重要，車站中包括輪椅，行李箱拉桿拉進去，防疫工作就是不能錯過任何細節。

目前已在逐步推動，高鐵還不同意設置，會繼續在跟高鐵溝通，希望所有長途客運站都能泵置，因為南來北往，發現很多案例都是從比較遠距離交通活動，造成原來的故鄉染疫，大家通力合作，任何細節都不要放過，「提醒你的一小步就是防疫的一大步」。

率先與台中火車站合作設置鞋底消毒設施，期間獲得許多市民支持及業者跟進，但也有部分民眾覺得消毒水盤設施踩踏時有滑倒疑慮，為提升安全性，環保局積極透過多方管道洽詢，研議採用「消毒毯」及「吸水毯」方式，取代原有消毒水盤，經於台中火車站、統聯客運及國光朝馬站實測結果，具有防滑、省水優點，且可同時消毒行李箱、手推車及輪椅，防疫再升級。

陳宏益表示，經實測結果，每組消毒毯每次僅需添加150cc消毒水，是水盤式消毒設施的十分之一，定時補充消毒水的時間間距也從2小時拉長到4小時，且防滑度顯著提升，身心障礙者、拉行李旅客及推娃娃車的家長都能在通過消毒毯的同時，完成鞋子或輪底底消毒，降低病毒傳播風險，可避免原有水盤設施因匆忙趕車或未留意而絆倒等意外事故發生。

國光客運朝馬站站長曠蘭美指出，站長試用鞋底消毒設施2.0進化版後，覺得消毒毯更勝水盤式，因為水盤有的旅客會怕溼滑不太敢踩，常常跨過去繞道而行，改用消毒毯不會濕滑也不會絆倒，相信旅客會更容易接受。

統聯客運中港轉運站劉站長表示，消毒毯踩起來舒適方便又安全，殺菌效果也比較好，尤其遇穿拖鞋或名牌鞋靴的民眾來說，比較願意去踩踏消毒毯進行鞋底消毒，不用怕踩消毒水盤後會溼答答或傷害鞋底，感謝環保局用心升級消毒設施。

要搭車回新北市板橋區上班的一名旅客說，看到2.0進化版消毒地毯，不用擔心鞋子太溼滑、踢倒水盤，消毒毯就像一般地毯，在不經意狀況下鞋底就完成消毒了，安心又便利。但自疫情升溫後，民眾搭車出遊減少，曠蘭美看著空盪的候車室指出，以前平日朝馬國光站平日乘客約一千六百多人，現在減少到一成不到兩百人，往南北車次都會做滾動式調整，也有待命車隊隨時因應乘客需求。

環保局為守護市民健康，防疫消毒大隊人員每日揮汗執行戶外公共環境清消工作，呼籲各交通場站及大眾運輸業者跟進設置相關消毒設施，落實「5055消毒法」，定時進行場站地板及民眾較常碰觸到的座椅、扶手等物體表面消毒作業，提供旅客乾淨安全的乘車環境，大家團結合作圍堵病毒，齊心協力共同對抗疫情。

(中時 )