總統蔡英文26日在臉書表示，疫苗必須「直接向原廠洽購」，以確保品質和安全直接保證，此言引起高度爭議。（圖／取自蔡英文臉書）

台灣疫情嚴峻急需疫苗，總統蔡英文26日表示，「只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任」，此話被外界認為是拒買上海復星醫藥所代理的BNT疫苗。對此，港媒評論直言，對照台灣的處境，蔡的發言就如同溺水的人還要挑三揀四選救生圈是誰丟過來的；民進黨也知道自己執政不力，所以火速急在27日就端出紓困方案，敲定最快6月4日就要開始「大撒幣」搶救崩塌的支持度。

蔡英文26日在臉書發文指出：「像是已經採購的AZ疫苗和Moderna疫苗，指揮中心的原則是直接與原廠洽購，或是透過COVAX平台向原廠洽購。只有跟 #原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。」此話引發熱議，被解讀為是表態拒買由上海復星醫藥所代理的BNT疫苗。

香港媒體《中評社》28日評論表示，疫苗缺乏讓台灣在這波新冠肺炎中看不到曙光，加上全國三級警戒「軟封城」之下的經濟、生活壓力，台灣社會的集體焦慮與「仇恨值」飆到最高峰。而這股「仇恨值」的爆發點正是蔡英文這篇臉書文章，其內容形同回絕透過上海復星醫藥購買德國BNT疫苗，在台灣如今59死、單日500至600以上（含「校正回歸」數）本土確診病例的處境下，就像是「溺水的人還要挑三揀四選救生圈是誰丟過來的」，蔡的臉書也立刻遭到灌爆，顯示民眾對蔡政府的強烈仇恨值。

評論指出，這股「仇恨值」的效應很大，最直接的就是為8月28日將登場的四大公投增添柴火，尤其反萊豬公投因涉及最基本的民生問題，「仇恨值」最高，被認為最可能過關。加上民進黨立委范雲遊說官方放寬航空公司機組員檢疫規定為「3+11」，被認為造成這波疫情破口的「元兇」，以及苦缺疫苗還炒作意識型態將現貨疫苗往外推，都引爆全民怒火。甚至在紓困方案推出後，都有人直言「沒命了錢有什麼用？」可見蔡政府面臨空前的執政危機。

(中時新聞網)