首批15萬劑莫德納疫苗將於今天下午運抵台灣，行政院長蘇貞昌今天上午在臉書曝光莫德納疫苗裝載上機的影片，蘇貞昌表示，首批15萬劑莫德納疫苗今凌晨從盧森堡出發，預計今天下午三時許運抵國門，台灣購買的疫苗都在如期交貨中，而國產疫苗也研發順利。

近期本土疫情升溫，台灣出現疫苗短缺的困境，各界關注疫苗採購的情況，疫情指揮中心昨證實，台灣向莫德納（Moderna）藥廠採購的首批疫苗將於今天抵台，首批配送15萬劑，效期至11月，最快疫苗運抵2周內開放第一線醫事人員等第1類優先接種對象施打。

蘇貞昌今一早透過臉書釋出首批莫德納疫苗裝載上機的影片，蘇貞昌說，這批疫苗於台灣時間凌晨零時零分從盧森堡出發，預計今下午3時抵達國門。

面對外界質疑政府疫苗採購數量，蘇貞昌重申，台灣採購的各種疫苗都在如期交貨中，國產疫苗也研發順利。蘇貞昌說，台灣購買的各種疫苗都在如期交貨中，國產疫苗也研發順利。

(中時 )