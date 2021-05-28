北市一名民眾控訴，他的媽媽因為發燒去急診，醫師診斷只是發炎，開了退燒藥、作完採檢就讓她回家休養，等採檢結果出爐，但等了幾天都沒接到通知，是自己到APP查詢，才發現媽媽確診，詢問中央與衛生局都在互踢皮球，以致媽媽至今還未到醫院接受治療「如果不知道（確診）跟別人接觸，別人的風險就很大啊！」。

一名鍾姓男子表示，他的母親22日發燒，前往北市聯醫體系就醫，醫師判斷可能是發炎，採檢與開了發炎退燒藥，就讓媽媽回家休息，但回家等了多天，都沒有接到採檢結果的通知。

據「東森新聞」報導，鐘男擔心母親可能染疫，等到26日便自己透露APP查詢，結果發現媽媽PCR陽性確診，打電話向衛生局通報，對方說會派救護車載去醫院，可是等到27日都沒來，讓他氣憤的表示「1922推給衛生局，推來推去，如果像前幾天的新聞，死在家裡怎麼辦？」

鍾男不解表示，媽媽PCR檢測的結果竟然已經出來了，為何衛生單位沒有主動通知？主動跟對方說媽媽確診了，還是沒派救護車來接「不擔任家人成了防疫破口嗎？，如果不知道（確診）跟別人接觸，別人的風險就很大啊！」。

(中時新聞網)