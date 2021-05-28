受疫情減緩、消費者大肆採購夏季服飾的帶動，美國知名品牌服飾公司Gap上季銷售超出疫前水準。由於經濟前景改善與電商成長依然強勁。該業者還調高全年獲利預測。

Gap發布到5月1日結束的2021會計年度第一季財報，銷售額達39.91億美元、年增89%；至於獲利也由虧轉盈，從上年同期每股虧損2.51美元達每股獲利43美分。

不過Gap也警告，由於全球仍有多個國家疫情仍舊嚴峻，導致供應鏈與需求在短期都將持續面臨挑戰。

(工商 )