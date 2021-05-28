Gap上季銷售超過疫前水準 調高全年獲利預測 10:002021/05/28 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受疫情減緩、消費者大肆採購夏季服飾的帶動，美國知名品牌服飾公司Gap上季銷售超出疫前水準。由於經濟前景改善與電商成長依然強勁。該業者還調高全年獲利預測。 Gap發布到5月1日結束的2021會計年度第一季財報，銷售額達39.91億美元、年增89%；至於獲利也由虧轉盈，從上年同期每股虧損2.51美元達每股獲利43美分。 不過Gap也警告，由於全球仍有多個國家疫情仍舊嚴峻，導致供應鏈與需求在短期都將持續面臨挑戰。 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 (工商 ) #全球 #Gap #銷售 #前水準 #調高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《電子零件》接單滿載 博智Q2看贏Q1 10:352021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 供電拉警報！昨用電創歷史新高 今續亮「吃緊」黃燈 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 南山人壽證實1名業務員確診 匡列4名接觸者 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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