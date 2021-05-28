戴爾與惠普兩大電腦製造業者不約而同發布警告，指稱電腦晶片持續短缺，恐將影響他們今年對電腦的供應能力。戴爾財務長史威特在法說會上指出，零組件供應緊縮的情況尚未紓解，加上採購這些晶片成本不斷攀升，將衝擊本季營業利潤。另外惠普也指出，晶片荒將限制他們直到年底對電腦設備與印表機的供應能力。

不過這兩家業者仍對電腦市場看法樂觀，認為在家工作與學習的趨勢持續，外界對電腦需求仍然強勁。IDC調查顯示，今年首季全球電腦出貨量，包含筆電與桌電等，成長55.2%。

(工商 )