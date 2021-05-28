日本政府可能會宣布，目前包括大東京與其它八個縣，正實施的緊急狀態再延長三周。也就是一直持續到6月20日才可能結束，屆時與東奧復賽只剩一個月左右時間。

日本現行的社交禁令，包括居酒屋與餐廳不可提供酒精飲料，並且要求晚上8點之前必須打烊。同時，31日之後在大東京、北海道、愛知縣、京都、大阪、兵庫縣、岡山縣、廣島縣與福岡市的體育賽事跟音樂會，都分別有入場參觀限制。

目前日相菅義偉正緊鑼密鼓與幕僚團隊商議，若沒有意外的話，28日將會找尋一個合宜時間點，向日本民眾宣布緊急狀態將延長一事。

根據了解，最後一個納入緊急狀態的沖繩，已經準備好這個限縮社交活動的禁令，將延至6月20日才可能結束。四月底五月初時，正逢日本黃金周假期，當時因一大堆遊客造訪後，沖繩的新冠患者人數也因此激增。

27日，菅義偉與衛生部長田村憲久（Norihisa Tamura）以及西村康稔（Yasutoshi Nishimura）等政府高層商議後表示，某些日本地區的病毒擴散率雖正在減少，但總的來說，疫情還是很難預測的。

同時，地方首長也疾呼政府再延長緊急狀態實施時間。東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）就曾說至少再延長一個月左右。

儘管目前東京的百貨公司與電影院仍被要求暫時停業，但當地疫情並沒有明顯改善。因此，大家更擔心到7月23日預計開賽的東奧時，東京將湧入成千上萬，來自世界各地的運動員與新聞記者等龐大人潮。

大阪與鄰居兵庫縣的各家醫院，目前醫療吃緊正努力擠出床位，好讓新冠患者有地方治療。

醫療專家指出，印度的新變種病毒株不僅傳染力更強，同時，也可能很快就成為危害日本民眾的主力。

不過，由於缺少醫療人員注射，加上日本民眾並不積極，使得當地接種率僅約6％左右，始終無法明顯提升。

自4月25日起，東京，大阪，京都與兵庫縣已進入緊急狀態，最初期限到5月11日。後來，愛知縣與福岡於12日加入，然後北海道，岡山與廣島也在16日被納入。最後是沖繩，23日進入緊急狀態。 。

同時，埼玉縣，千葉縣，神奈川縣，岐阜縣與三重縣的比較寬鬆版緊急狀態，應該也會延長實施至6月20日。

這種較寬鬆的緊急狀態，限制範圍較小且懲處違規者程度也較輕，當地父母官可視情況，直接點名需要實施的地區。

至於群馬，石川與熊本的寬鬆版緊急狀態，應該還是會維持6月13日結束的原訂計畫不變。

(時報資訊)